Spacciavano hashish e marijuana in casa: beccata giovane coppia di Torre de Passeri [FOTO]

Avevano creato un fiorente giro di spaccio di stupefacenti direttamente nella loro abitazione di Torre de Passeri, ma i movimenti sospetti non sono sfuggiti al controllo dei carabinieri che, a seguito di una perquisizione, li hanno beccati. In manette è finito M.F. classe 1991 5 mentre la compagna B.C. classe 1985 è stata denunciata a piede libero.

I militari da giorni tenevano d'occhio la casa, dove era stato notato un via vai di persone sospetto. Ieri sera è scattato il blitz con l'ausilio dell'unità cinofila di Chieti, che ha permesso di rinvenire in cucina all'interno di una borsa frigo 90 grammi di hashish e 2 grammi di marijuana, oltre ad un coltello a serramanico con lama intrisa dello stupefacente, due bilancini di precisione e materiale di confezionamento. Sequestrati anche i due cellulari della coppia. Il giovane ora si trova in carcere a Vasto. Si tratta dell'ennesima operazione di contrasto allo spaccio di stupefacenti condotta dai carabinieri della compagnia di Popoli.