Rapinano cliente di un negozio di compro oro: arrestata coppia pescarese

Hanno rapinato lo scorso 6 febbraio un uomo all'uscita da un negozio di compro oro a Pescara, ma sono stati identificati ed arrestati dalla polizia. In manette sono finiti I.G 37enne già noto alle forze dell'ordine e la sua complice R.C. 30enne entrambi pescaresi.

I due, dopo aver intrattenuto una conversazione con l'uomo prima di entrare nel compro oro, lo hanno poi bloccato all'uscita. L'uomo ha simulato di nascondere un'arma in tasca e la ragazza gli ha sottratto il portafogli contenente una somma di denaro. A quel punto si sono dati alla fuga. Le immagini delle telecamere di sorveglianza del negozio sono state esaminate dalla quadra volante che è risalita all'identità dei rapinatori, riconosciuti anche dalle successive individuazioni fotografiche negli uffici della squadra mobile, che questa mattina hanno condotto in carcere l'uomo. Per la donna è stato disposto l'obbligo di dimora.