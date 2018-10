Arrestato a Pescara un uomo per tentato omicidio con modalità mafiose

Carabinieri in azione non solo nelle scuole di Pescara alla ricerca della droga.

Infatti nel corso dello stesso servizio i militari dell'Arma hanno sottoposto a controllo una trentina di persone e 20 veicoli con 7 perquisizioni personali e domiciliari.

Il risultato di questa attività ha portato all'arresto di una persona destinataria di un provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria e alla denuncia di altre due.

In particolare, i carabinieri della Compagnia di Pescara, guidati dal capitano Antonio Di Mauro, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica della Corte d’Appello di Catanzaro-Ufficio Esecuzioni Penali, ha arrestato Callà Nunzio Manuel, 32 anni calabrese domiciliato a Pescara, pregiudicato, essendo stato condannato a espiare la pena di 11 anni e 4 mesi di reclusione poiché riconosciuto colpevole dei reati di concorso in tentato omicidio continuato aggravato dalle modalità mafiose e concorso in detenzione e porto abusivo di armi comuni da sparo commessi in Vibo Valentia nel febbraio 2012.

In base alla ricostruzione della vicenda, il 32enne, destinatario nel marzo del 2013 di una misura cautelare conseguente alle indagini coordinate dalla Dda di Catanzaro e condotte dal Nucleo Investigativo di Vibo Valentia, nel cui ambito furono tratti in arresto diversi soggetti per i medesimi reati in quanto ritenuti responsabili del tentato omicidio perpetrato ai danni di un 48enne del posto, in una prima fase si rese irreperibile e, solo dopo incessanti ricerche, nel novembre 2014 fu scovato in un casolare in una contrada di Spilinga in provincia di Vibo Valentia e tratto in arresto. Lo stesso, che era agli arresti domiciliari nel comune di Pescara a seguito di decisione del Tribunale del Riesame, al termine delle formalità di rito, è stato poi accompagnato nel carcere di San Donato a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Inoltre sono stati denunciati in stato di libertà: