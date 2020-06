Minaccia l'ex moglie e la pedina nonostante il divieto di avvicinamento, arrestato

Ha continuato a vessare la ex compagna nonostante l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Per questo motivo i carabinieri della Stazione di Pescara Principale hanno dato esecuzione a un'ordinanza di sostituzione della misura cautelare in atto con quella degli arresti domiciliari.

A emettere il provvedimento nei confronti dell'uomo, un 42enne pescarese, è stato il Gip (giudice per le indagini preliminari) del tribunale di Pescara su richiesta della Procura della Repubblica.

L'uomo è ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento restrittivo scaturisce dalle indagini che hanno permesso di documentare gravi e reiterate violazioni poste in essere dal 42enne circa la misura dell'allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, cui era già stato sottoposto dalla metà del mese di maggio per aver vessato la coniuge, in quanto, oltre a continuare a minacciarla anche attraverso immagini allusive postate sul proprio profilo "Facebook", è giunto financo a pedinarla in più occasioni.

L’arrestato, assolte formalità di rito, è stato ristretto in regime di arresti domiciliari in un’abitazione di proprietà a disposizione dell’autorità giudiziaria.