Adescava minorenni nel Pescarese per atti sessuali e giochi erotici sadomasochisti: arrestato

Adescava minori e dopo aver ottenuto la loro fiducia regalava loro viaggi, denaro e capi d'abbigliamento in cambio di atti sessuali e giochi masochisti nei suoi confronti. Per questo, F.P. classe 1976 è stato arrestato dai carabinieri di Popoli con l'accusa di adescamento di minore, prostituzione minorile ed atti sessuali con minore.

L'arrestato, residente nel Chietino, approfittava del fatto di operare saltuariamente in contesti sportivi nelle zone fra Manoppello, Scafa e Chieti adescando numerosi minori sotto i 16 anni. Grazie alle attività investigative fatte con servizi di osservazioni, intercettazioni telefoniche, ambientali e video, si è scoperto che l'uomo era particolarmente abile a carpire la fiducia dei minori, sia maschi che femmine, attraverso lusinghe relative alle loro capacità fisiche e sportive. A quel punto combinava incontri durante i quali li incitava a compiere nei suoi confronti atti violenti come ingiurie, calci, pugni e sputi sul volto. Con le ragazze, sempre minorenni, realizzava invece pratiche feticiste. Simulava inoltre l'esistenza di un prezzario stabilito da terze persone come ricompensa per i giochi erotici ottenuti con i minori. L'uomo ora si trova ai domiciliari.