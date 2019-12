Cerca di raggiungere Londra spacciandosi per cittadino italiano, arrestato in aeroporto ragazzo albanese

Ha provato a raggiungere Londra prendendo un volo in partenza dall'aeroporto d'Abruzzo di Pescara ma è stato arrestato dalla polizia di frontiera avendo presentato un documento d'identità italiano falso.

A sorprendere il giovane, di nazionalità albanese, sono stati gli agenti della polizia di frontiera (coordinati dal vice questore aggiunto Dino Petitti) ieri, domenica 22 dicembre.

Il giovane è stato tratto in arresto prima di salire sull'aereo FR983 di Ryanair delle ore 12 diretto verso la Gran Bretagna.

Due operatori in servizio di vigilanza aeroportuale durante un'attività di controllo sui passeggeri in partenza hanno notato qualcosa di anomalo nella carta di identità italiana prodotta dal ragazzo dell'85 nato a Foggia. Per tali ragioni i poliziotti l'hanno sottoposto a qualche domanda circa le ragioni del viaggio e altre informazioni sulla tratta; lo straniero all'incalzare degli agenti si è dimostrato agitato ed elusivo, rispondendo con monosillabi dai quali si percepiva già un accento straniero. Nutrendo diversi sospetti, la carta di identità è stata sottoposta a un esame più approfondito, anche con l'ausilio di apparecchiature presenti in aeroporto, e da tale controllo il documento è risultato non riportare alcuni elementi essenziali di genuinità.

Il giovane, ormai alle strette, si è accorto della situazione e non potendo più mentire, ha confessato la falsità del documento e la sua origine albanese. Grazie alla perquisizione del bagaglio è stato rinvenuto il vero passaporto con le sue esatte generalità, le quali hanno confermato solo la giovane età, ossia nato nel 1992 a Tirana. Immediato è scattato l'arresto per possesso e uso di documenti falsi utilizzati ai fini dell'espatrio.

Il ragazo, durante il trattenimento ha dichiarato affranto agli operatori di aver tentato di raggiungere l'Inghilterra per cercare lavoro e di aver fallito già in passato con un altro tentativo, transitando dalla Spagna, Paese da cui è stato respinto per mancanza di basilari elementi di sussistenza. Da una prima ricostruzione il 27enne albanese sembrerebbe esser entrato in Italia, e nell'area Schengen, con il proprio passaporto valido albanese passando dalla Slovenia nella giornata dello scorso 3 ottobre, non sono ancora chiare le dinamiche che hanno permesso di reperire un documento falso italiano. L'arrestato al momento si trova nel carcere di Pescara a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.