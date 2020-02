Gettano la droga all'arrivo della polizia in pieno centro a Pescara: arrestati - FOTO

Hanno gettato degli involucri contenenti della droga, che spacciavano in strada in pieno centro. Per questo, due cittadini nigeriani già noti alle forze dell'ordine sono stati arrestati dalla polizia di Pescara ieri pomeriggio. Si tratta di O.F. 26enne e N.C. 33enne. Gli agenti della volante durante un servizio per la repressione dell'attività di spaccio di stupefacenti, hanno effettuato dei controlli all'angolo fra corso Vittorio Emanuele e via Mazzini, dove i due da tempo stazionano diventando un punto di riferimento peri consumatori di droga.

Alla vista degli agenti, numerose persone si sono allontanate mentre i due hanno gettato a terra 15 involucri termosaldati risultati poi contenere 56 grammi di marijuana ed hanno tentato la fuga. Bloccati, sono stati identificati ed arrestati per spaccio. Oggi saranno processati per direttissima.