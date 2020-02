Spaccio di droga nel Pescarese, i carabinieri arrestano 2 giovanissimi

Due giovani di 20 anni sono stati tratti in arresto a Loreto Aprutino dai carabinieri per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nella serata di ieri, giovedì 6 febbraio.

I due ragazzi, entrambi residenti a Loreto, avevano in casa la droga, marijuana, e tutto il materiale necessario per la coltivazione casalinga e il confezionamento delle dosi.

A essere arrestati dai militari della Compagnia di Penne sono stati F.D. e V.V. ritenuti colpevoli di rifornire di droga i coetanei della zona.

A casa di uno degli arrestati, F.D., oltre a 270 grammi di marijuana già essiccata e pronta alla vendita e due piantine di cannabis, è stato rinvenuto tutto il materiale necessario per la coltivazione naturale di piantine di “cannabis” comprensivo di una serra da interno con sistema di areazione, fertilizzanti vari, lampade ed un libro sulla modalità di coltivazione e su come “tenere le piante in salute”.

L’altro arrestato, V.V. è stato trovato in possesso di 92 grammi di marijuana, in parte già confezionata in dosi pronta per essere riversate nelle strade dell’area Vestina e il materiale occorrente per il dosaggio e il confezionamento.

Per entrambi sono scattate le manette per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e dopo una prima notte in camera di sicurezza della caserma per il primo e ai domiciliari per il secondo, nella mattinata odierna saranno giudicati con rito “direttissimo” dalla Procura della Repubblica di Pescara.

"Continua", si legge in una nota, "incessante la lotta dei carabinieri della Compagnia di Penne e di tutto il Comando Provinciale di Pescara contro il fenomeno dell’uso di sostanze stupefacenti, in specie negli ambienti giovanili, quale vera piaga sociale dell’area vestina e della provincia pescarese, che vede costantemente impegnati tutti i reparti della provincia in stretta sinergia operativa tra di loro".

