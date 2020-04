Rubano prodotti igienizzanti dal magazzino del Carrefour ma vengono bloccati dalla polizia ed arrestati

Sono stati sorpresi dalla polizia ieri notte lungo la Tiburtina, in bicicletta, mentre trasportavano prodotti igienizzanti per un valore di 350 euro, derivanti da un furto appena compiuto. Per questo, T.A italiano e M.L.G. cittadino romeno sono stati arrestati dagli agenti della squadra volante con l'accusa di furto aggravato.

Da immediati accertamenti è emerso che la coppia di ladri aveva rubato i prodotti dal magazzino del Carrefour di Porta Nuova, dove si erano introdotti scavalcando e danneggiando con un coltello la recinzione. I prodotti sono stati restituiti all'esercente. Il cittadino romeno è stato denunciato anche per possesso ingiustificato di armi ed entrambi, ovviamente, hanno violato il decreto del Governo riguardante la circolazione in strada per l'emergenza Coronavirus.