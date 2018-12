Spaccio di droga, rintracciati e arrestati 3 condannati

Tre persone sono state rintracciate e tratte in arresto dalla polizia ieri, venerdì 14 dicembre, a Pescara.

In tutti e tre i casi si tratta di persone condannate per reati riguardanti le sostanze stupefacenti.

Nel primo caso, gli agenti della Squadra Mobile della Questura hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del tribunale di Pescara nel confronti di P.S., originario di Magliano Sabina, in provincia di Rieti. Il 51enne, dopo essere stato rintracciato è stato arrestato e accompagnato nella propria casa perché deve espiare una pena detentiva domiciliare di 7 mesi e 8 giorni di reclusione in quanto riconosciuto colpevole e condannato per reati inerenti gli stupefacenti e il patrimonio.

Sempre ieri, i poliziotti hanno eseguito un ordine di espiazione di pena detentiva di 1 anno e 4 mesi in regime domiciliare nei confronti di D.A.L., 55enne pescarese, perché riconosciuto colpevole in via definitiva per reati inerenti gli stupefacenti.

Nel terzo caso, sempre gli agenti della Squadra Mobile, hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del tribunale ordinario di Pescara-Ufficio esecuzioni Penali nei confronti di S.S., 27enne pescarese, il quale, dopo essere stato rintracciato dalla polizia, è stato tratto in arresto e accompagnato nella propria abitazione per espiare una pena detentiva domiciliare di 7 mesi e 17 giorni di reclusione in quanto riconosciuto colpevole e condannato per reati inerenti gli stupefacenti.