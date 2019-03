Blitz delle forze dell'ordine, arrestate 6 persone a Pescara

Sei persone tratte in arresto a Pescara per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Questo il risultato delle attività di prevenzione e contrasto messa in atto da polizia, guardia di finanza e polizia muncipale.

Sono infatti proseguiti anche ieri mattina, giovedì 21 marzo, i controlli da parte delle forze dell'ordine nei quartieri periferici: Rancitelli, Fontanelle e San Donato.

A operare è stata la polizia di Stato con unità cinofile e Reparto Prevenzione Crimine, coadiuvati da personale della municipale e Fiamme Gialle.

Questo il bilancio dei controlli che ha portato all'arresto di 6 persone: