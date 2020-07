Spaccio di droga e tentativi di estorsione in provincia di Avellino: due arresti anche a Pescara

Due misure cautelari eseguite anche a Pescara nell'ambito dell'operazione dei carabinieri di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, che ha portato complessivamente all'arresto di nove persone, di cui sette in carcere e due ai domiciliari, ed un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le misure sono state emesse dalla procura distrettuale antimafia di Napoli, ed arrivano a seguito delle indagini avviate nel settembre 2017 dai militari di Ariano Irpino, e concluse nel giugno 2018. Scoperta infatti un'organizzazione dedita allo spaccio di hashish, marijuana e cocaina. Ad uno degli indagati, che sono in tutto 17, contestato anche un tentativo di estorsione per il recupero di una somma relativa ad una cessione di stupefacenti.

Gli indagati operavano sull'asse Napoli - Afragola - Grottaminarda con quest'ultima che era diventata una vera piazza di spaccio di droga mentre a Napoli ed Afragola avveniva soprattutto l'approvvigionamento dello stupefacente. Complessivamente sono stati sequestrati grammi 40,4 di cocaina, grammi 540 di hashish, grammi 618,2 di marijuana. Nel corso dell’operazione, a cui hanno preso parte oltre 40 Carabinieri, sono state eseguite numerose perquisizioni domiciliari e locali.