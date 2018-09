Blitz a Rancitelli dei carabinieri, 2 arresti e 6 denunce

Due persone tratte in arresto e 6 denunciate in stato di libertà. Questo il bilancio di una nuova operazione messa in atto dai carabinieri di Pescara ieri mattina, giovedì 27 settembre, nel rione di Rancitelli.

Il blitz è partito nelle prime ore del mattino e ha visto lo spiegamento di 6 pattuglie con il controllo di numerose persone e veicoli.

Questi, nello specifico, gli arresti eseguiti dai militari dell'Arma del Nucleo Operativo e Radiomobile:

in flagranza del reato di evasione, N.M.V., 28enne domiciliato a Pescara e sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare; il giovane è stato sorpreso fuori dal proprio domicilio, senza alcuna autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria;

in ottemperanza a un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del tribunale di Chieti, S.G., 36enne proveniente da Bologna. La donna, sottoposta a controllo, al termine dei controlli è risultata destinataria dell'ordine di carcerazione, dovendo espiare la pena definitiva di mesi 9 e giorni 27 di reclusione, poiché riconosciuta colpevole del reato di furto aggravato commesso alcuni mesi fa nel territorio di Chieti.

Questi invece coloro che sono stati denunciati in stato di libertà: