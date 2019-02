Fermato per un controllo, era destinatario di un ordine di carcerazione: arrestato

Era destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura di Chieti. Per tale ragione Cristian Milea, 33enne rumeno domiciliato in città, autista di mezzi pesanti, è stato arrestato dalla Polizia Stradale di Pescara dopo essere stato fermato in via Raiale per un controllo.

L'uomo, coniugato con una sua connazionale e padre di due bambini di 8 anni, era alla guida di una Bmw serie 5 con targa inglese: dovendo espiare una pena di 8 mesi, è stato ammanettato e condotto nel penitenziario di San Donato.