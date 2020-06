A spasso per Bussi senza autorizzazione e in stato di ubriachezza: arrestato

Era sottoposto ai domiciliari a Sulmona, ma nonostante questo se ne andava a spasso per Bussi sul Tirino senza alcuna autorizzazione e, come se non bastasse, in evidente stato di ubriachezza. Per tale ragione, ieri sera, un 56enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Bussi per evasione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo è stato sorpreso dai militari dell'Arma in giro per il paese del Pescarese e, dopo gli accertamenti e le formalità di rito, è stato fermato e messo nuovamente ai domiciliari. Stamane si è tenuto nei suoi confronti il processo per direttissima, al termine del quale l'arresto è stato convalidato e per il 56enne sono scattati ancora i domiciliari.