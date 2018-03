Evade dai domiciliari: arrestata. Alcuni mesi fa, in pochi minuti, aveva derubato due negozi

Ieri sera una Volante della Polizia ha rintracciato una 40enne pescarese mentre passeggiava in strada malgrado fosse sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari. La misura restrittiva è stata disposta dal Tribunale di Pescara a seguito della commissione di numerosi reati contro il patrimonio.

Alcuni mesi fa, infatti, la 40enne è stata arrestata in flagranza di reato dalla Squadra Volante per aver derubato, in pochi minuti, due esercizi commerciali nel centro cittadino. La donna è pertanto finita in manette per evasione. Nella mattinata odierna avrà luogo il giudizio direttissimo.