Beccata con arnesi da scasso ed un pugnale dopo una fuga in motorino: denunciata una donna del Pescarese

Una 39enne di Cepagatti, C.A., è stata denunciata dai carabinieri di Tollo per ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e porto di oggetti atti ad offendere. La donna, ieri notte, è stata notata assieme ad altri due uomini su un motociclo mentre si aggirava in piena notte per le vie del centro della località teatina.

Alla vista dei militari, il conducente ha accelerato per darsi alla fuga, ma dopo poche centinaia di metri ha abbandonato il mezzo ed è fuggito a piedi assieme all'altro complice. La donna, invece, non è riuscita a dileguardi ed è stata bloccata. Il motorino era stato rubato alcune ore prima ad un 56enne di Ripa Teatina. Sotto la sella sono stati rinvenuti numerosi arnesi da scasso ed un pugnale. ll motorino è stato restituito al legittimo proprietario.