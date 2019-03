Un arsenale nascosto nell'auto, le foto di bombe e armi da guerra trovate

Bombe a mano e armi muzionamento da guerra nascoste all'interno della propria automobile, una Fiat Panda, parcheggiata sotto casa.

Questa la scoperta fatta, al termine di un'attività di indagine portata avanti dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Chieti e della Compagnia di Montesilvano, questa mattina, mercoledì 20 marzo, nella città adriatica.

A essere arrestato è stato il proprietario del veicolo, F.U., un 65enne già noto alle forze dell'ordine.

Nella vettura, nel centro cittadino, sono state rinvenute due pistole semiautomatiche calibro 7.65 e calibro 9 corto, una delle quali con matricola abrasa, diversi caricatori, un fucile automatico MP40 calibro 7.62, munizionamento calibro 7.62 per AK-47 meglio noto come Kalashnikov, nonché due bombe a mano di produzione ex Jugoslavia.

L’uomo, che dovrà rispondere di detenzione di armi e munizionamento da guerra, è stato accompagnato nel carcere di Pescara a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini dei carabinieri del Comando Provinciale di Chieti proseguono al fine di accertare la provenienza delle armi presumibilmente dei paesi dell’Est.

Nel corso della mattinata, nel rispetto delle norme vigenti in materia di esplodenti, le due bombe a mano sono state fatte brillare, in complete condizioni di sicurezza, sulla spiaggia di Montesilvano, dal Nucleo Carabinieri Artificieri ed Antisabotaggio del Comando Provinciale di Chieti.