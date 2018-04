Area di risulta: parcheggiatore abusivo aggredisce e ferisce un vigile urbano

Ha prima minacciato e poi aggredito fisicamente un agente della Polizia Municipale, ferendolo ad una mano. Protagonista della vicenda un cittadino ivoriano, parcheggiatore abusivo nell'area di risulta. Il vigile si è avvicinato per chiedergli i documenti, dopo aver ricevuto delle segnalazioni da alcune donne alle quali lo straniero aveva chiesto insistentemente del denaro.

L'ivoriano però si è innervosito e prima ha urlato minacce in francese e poi lo ha afferrato al collo aggredendolo violentemente fino a causargli una lesione alla mano. L'agente è finito in Pronto Soccorso dove ha avuto una prognosi di 45 giorni. L'africano, che aveva i documenti, è stato condotto in caserma per la denuncia. Aveva già aggredito in passato altri pubblici ufficiali.