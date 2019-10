Si appropria dei soldi dei correntisti, nei guai il direttore di un ufficio postale

La Gdf di Pescara ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip del tribunale, per peculato nei confronti del direttore di un ufficio postale della nostra provincia. È stato infatti accertato che l'uomo, tra il 2015 e il 2018, si era appropriato indebitamente dei soldi di numerosi correntisti per un totale di circa 340.000 euro.

L’indagine delle Fiamme Gialle ha permesso di trovare e sottoporre a un primo sequestro per equivalente immobili e disponibilità finanziarie pari a circa 62.000 euro. L'uomo ha però cercato di sottrarre al sequestro quanto possibile, privandosi anche della proprietà della sua auto, che aveva comprato da meno di 2 anni.

Secondo quanto risultava dal P.r.a., infatti, la vettura era stata “venduta” a un famigliare, per 10.000 euro, proprio il giorno in cui i finanzieri avrebbero dovuto sequestrarla. In realtà, come verificato dalla stessa Gdf, la macchina era rimasta sempre nella disponibilità dell’indagato: quindi il trasferimento di proprietà era solo fittizio e l'acquisto era stato simulato.

Una volta dimostrato tutto ciò, il Gip di Pescara ha emesso un decreto di sequestro dell'auto, per un valore totale di beni ad oggi individuati e sequestrati ai fini della successiva confisca, di 70.000 euro.