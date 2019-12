Cronaca Portanuova / Via Marino da Caramanico

Entrano dai balconi e svaligiano 3 case, ladri in azione a Pescara

I malviventi hanno derubato ieri 2 appartamenti al terzo piano e 1 appartamento al secondo piano. La refurtiva consiste in soldi, preziosi e oggetti personali. Il fatto si è verificato in via Marino da Caramanico