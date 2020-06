Appalti truccati e tangenti per la metropolitana di Milano, perquisizioni anche in provincia di Pescara

Perquisizioni e sequestri anche in provincia di Pescara in relazione agli arresti eseguiti dalla guardia di finanza questa mattina, martedì 23 giugno, per un presunto giro di appalti truccati all'Atm, la società delle metropolitane di Milano.

Come fa sapere l'agenzia Dire, le indagini della procura di Milano, condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle, hanno portato a eseguire 12 custodie cautelari emesse dal Gip Lorenza Pasquinelli.

È stata così smantellata un'organizzazione capeggiata da un dipendente infedele di Atm, B.P., che dall'ottobre 2018 a luglio 2019 avrebbe incassato promesse e dazioni in denaro di oltre 125.000 euro.

«Le utilità più significative, per il sodalizio criminale», spiega il procuratore capo di Milano, Francesco Greco, «sono state rappresentante dall'acquisizione, alle imprese gestite dall'associazione, di rilevanti subappalti di lavori pubblici nella metropolitana milanese». I magistrati sono intervenuti complessivamente su trenta persone fisiche ed otto persone giuridiche. E hanno fermato un meccanismo corruttivo che finora ha riguardato otto gare d'appalto per un importo complessivo di oltre 150 milioni. Le accuse delle quali gli indagati dovranno rispondere vanno dalla corruzione propria alla turbativa d'asta, dal peculato all'abuso d'ufficio e al falso in atti pubblici. Coinvolte grandi aziende di tutta Italia e per questa ragione perquisizioni e sequestri di documentazione amministrativo-contabile nonché di supporti informatici nelle abitazioni degli indagati e negli uffici di Atm si sono dunque estese anche alla nostra provincia e a quelle di Chieti, Monza, Savona, Lodi, Parma, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Latina, Caserta, Napoli, Salerno e Benevento.