Marmo di Carrara e 12 metri di larghezza: aperta la nuova passeggiata lungo la riviera sud

E' stata riaperta al pubblico anche se i lavori non sono ancora completamente terminati la passeggiata lungo la riviera sud, all'altezza del Teatro D'Annunzio e dell'auditorium Flaiano. Presenti fra gli altri il sindaco Alessandrini e l'assessore e vicesindaco Blasioli. La passeggiata ora misura 12,15 metri fra spazio pedonale, aiuola e pista ciclabile e uno spazio di sicurezza per le portiere delle auto in sosta.

I lavori termineranno entro la prossima settimana, con il ripristino del doppio senso di marcia sul lungomare e l'avvio anche della realizzazione degli stalli a spina di pesce.

L'assessore Blasioli:

Non si esclude che anche il lungomare Cristoforo Colombo, l’arteria attualmente in uso dai veicoli, che si ricollega a via Figlia di Iorio, possa diventare una strada parcheggio per il mare, in attesa di scomparire del tutto a settembre con la ripresa dei lavori per lasciare spazio alla vera filosofia di questo progetto che è il ricongiungimento della riserva al Mare con un giardino retrodunale fatto di tanti pini e la piazza che sorgerà dinanzi ai teatri.

Ma c’è di più, la prossima settimana verranno smontate le lastre di marmo di Carrara del Tribunale. Stiamo valutando di ritagliare quelle lastre di marmo bianco che è già ruvido e non scivoloso per utilizzarlo come pavimentazione della nuova riviera sud. Abbiamo a disposizione 24.000 mq. di marmo e qui ne potrebbero essere utili soli 1200 mq.