Anziano scomparso a Montesilvano: ritrovato a San Benedetto

Per fortuna si conclude nel migliore dei modi la vicenda della scomparsa di Giovanni Pavone, l'anziano di Montesilvano di cui non si avevano più notizie da ieri pomeriggio. L'uomo, come sua abitudine, era uscito in bicicletta per fare una passeggiata ma non era rientrato come al solito a casa per l'ora di cena.

E' stato ritrovato a San Benedetto del Tronto lungo la tangenziale che conduce ad Ascoli, in buone condizioni fisiche. A notarlo una pattuglia della Polizia Stradale che dopo averlo identificato ha allertato i familiari. L'anziano a quanto pare ha un principio d'Alzheimer e dunque si temeva avesse perso il senso dell'orientamento.