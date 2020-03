Anziano di Francavilla scappa di casa con l'auto senza patente, appello della famiglia su Facebook - FOTO

Ore di apprensione per la scomparsa di un uomo di 80 anni, Bruno Leonelli, che si è allontanato improvvisamente dalla sua abitazione lungo la nazionale adriatica nord a Francavilla. I familiari hanno lanciato un appello su Facebook per chiedere a chiunque dovesse vederlo di chiamare immediatamente i carabinieri. L'uomo si è allontanato a bordo di un'auto nonostante non abbia la patente e non guidi da molto tempo come scrive Renata D'Orazio sul suo profilo Facebook:

Mio suocero 80enne che non sta bene è appena scappato di casa,ha preso la macchina e non riusciamo a trovarlo,abbiamo già avvertito i carabinieri,lui non guida e non ha più la patente da molti anni,potrebbe essere un pericolo per se stesso e per gli altri.

Chiunque veda una fiat Punto grigia del 2004 targata DN013TK è pregato di avvertirmi o di chiamare i carabinieri

Le ricerche sono in corso anche a Pescara ed in tutta l'area metropolitana.