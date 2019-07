Si ribalta con il trattore, anziano ricoverato in ospedale: è grave

Un 74enne di Cugnoli è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale civile 'Spirito Santo' di Pescara per le lesioni riportate in un incidente agricolo avvenuto oggi su un terreno di proprietà del figlio dell’uomo.

Le sue condizioni sono gravi. L'anziano era alla guida di un trattore per eseguire alcuni lavori quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato. Sul posto il 118 e i carabinieri di Penne e Alanno.