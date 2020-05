Perde il controllo dell'auto e finisce in un dirupo, grave un anziano

È ricoverato nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale civile 'Spirito Santo' di Pescara un uomo di 77 anni residente a Pianella che, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ha perso il controllo del mezzo, terminando la corsa in un burrone tra i boschi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il conducente, alla guida di una Fiat Punto, è arrivato al nosocomio pescarese in elisoccorso ed è attualmente in prognosi riservata. L'incidente stradale si è verificato in contrada Piano Vanardo, a Civitaquana, nel tratto di strada che porta a Vicoli. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco.