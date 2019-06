Travolto da una moto sul lungomare, muore dopo 15 giorni in Rianimazione

È morto, dopo 15 giorni di ricovero nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Pescara l'uomo di 76 anni che la mattina dello scorso 5 giugno è stato travolto da una moto sul lungomare nord.

L'anziano, Ottavio Franceschetti, era rimasto gravemente ferito a causa del violento impatto con il mezzo a due ruote ed è deceduto questa mattina, giovedì 20 giugno.

In base alla ricostruzione di quanto avvenuto, il tragico schianto si è verificato all'altezza dello stabilimento "Il Moro" mentre l'anziano stava attraversando la strada dopo aver parcheggiato il suo scooter. In quel momento però è sopraggiunta la moto, che viaggiava in direzione nord-sud, una Bmw 1200 che ha investito il 76enne.

A causa dello scontro è rimasto gravemente ferito anche l'uomo il sella alla moto, un 42enne di Montesilvano. Entrambi vennero soccorsi e trasportati d'urgenza in ospedale. La polizia municipale invece si occupò di eseguire i rilievi.

La salma dell'uomo è a disposizione dell'autorità giudiziaria.