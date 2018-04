Un altro anziano morto in casa: stavolta tocca a un 77enne

Pochi giorni dopo Angelina Gulisano, l'87enne originaria di Siracusa trovata morta nel suo appartamento in via di Sotto, un altro anziano è stato rinvenuto esanime nella propria casa. Si tratta questa volta di un 77enne, che come la signora Gulisano abitava da solo.

Il suo decesso, avvenuto per cause naturali, risalirebbe a una decina di giorni fa, quasi certamente prima di Pasqua. L'uomo viveva in via del Circuito al confine con Villa Raspa.

I vicini, insospettiti dal forte odore, hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto i vigili del fuoco, il 118, la polizia e il medico legale.