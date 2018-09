Anziano travolto da un'auto mentre attraversa, ricoverato in gravi condizioni a Pescara

Un incidente stradale si è verificato ieri, mercoledì 26 settembre, a Lanciano.

Nello specifico, un anziano di 82 anni è stato travolto da un'automobile mentre strava attraversando la strada in via Rosato.

Subito dopo l'investimento, le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravi, per questa ragione sul posto non è solo intervenuta un'ambulanza medicalizzata ma anche l'elisoccorso che ha trasferito d'urgenza l'82enne all'ospedale di Pescara.

L'anziano, che non avrebbe attraversato sulle strisce pedonali, è attualmente ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dello "Spirito Santo" per le ferite e le lesioni riportate.

L'uomo alla guida dell'auto si è subito fermato a prestare soccorso.