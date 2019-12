Cronaca Castellamare / Via Caravaggio

Investito sulle strisce mentre attraversa la strada, anziano finisce in ospedale

Il fatto si è verificato questa mattina in via Caravaggio. L’uomo stava camminando a piedi in direzione monti-mare quando un 81enne di Pescara, alla guida di una Opel, lo ha urtato. Sul posto i vigili urbani e il 118