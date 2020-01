Anziano va in arresto cardiaco, paura nel Pescarese

Anziano va in arresto cardiaco: paura a Pianella, dove oggi pomeriggio un 73enne del posto si è sentito male in pieno centro, ma fortunatamente è stato salvato da alcune persone che hanno utilizzato il defibrillatore in dotazione al Comune.

Successivamente è giunto sul posto il 118, che dopo aver stabilizzato l'uomo lo ha portato in ospedale. Lì il 73enne è stato prima sottoposto ad alcuni accertamenti in pronto soccorso e poi ricoverato in Utic.