Anziano aggredito e rapinato in casa sua, arrestata la donna della banda

Anziano aggredito e rapinato nel suo appartamento di via Mazzarino, arrestata la donna della banda. Sono attualmente indagati due suoi famigliari in qualità di possibili complici: i poliziotti hanno perquisito l'abitazione dei due uomini, acquisendo elementi a riscontro del loro eventuale coinvolgimento nel fatto.

In manette è finita N.S., 46enne pescarese appartenente ad una nota famiglia rom, con molti precedenti per reati contro il patrimonio. Tra l'altro quel giorno la donna avrebbe dovuto essere ai domiciliari a Collecorvino in virtù di una misura alternativa alla detenzione concessale dalla magistratura di sorveglianza, ragione per cui le è stato contestato anche il reato di evasione.

Il provvedimento restrittivo è stato notificato alla 46enne nel carcere di Chieti, dove già si trovava per altre ragioni.