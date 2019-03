Truffano anziana con la scusa del "falso corriere", arrestati 2 uomini [FOTO]

Due uomini sono stati tratti in arresto dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Pescara per una truffa commessa ai danni di un'anziana.

I militari dell'Arma hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 2 truffatori di Napoli che il 7 settembre 2018, avevano truffato un’anziana donna pescarese.

In manette sono stati i napoletani Giovanni Marino, 58enne e Salvatore Sorrentino, 24enne, entrambi già noti alle forze dell'ordine.

I provvedimenti restrittivi sono stati notificati a Napoli con il supporto dei carabinieri delle Compagnie Stella e Centro. Diversamente dalla classica e nota tecnica del falso avvocato o appartenente alle forze dell’ordine che informa telefonicamente la vittima di un familiare convolto in un sinistro stradale richiedendo l’urgente pagamento di una cauzione per consentirne il rilascio, in questo caso i malviventi hanno fatto ricorso alla tecnica non meno diffusa del “falso corriere” recapitando alla vittima prescelta una finta spedizione di ingente valore indirizzata a un nipote ed asseritamente contenente apparecchiature elettroniche.

In realtà, si è poi scoperto che i pacchi contenevano confezioni di riso. La vittima era stata preventivamente contattata dal sedicente nipote che annunciava il recapito di due “pacchi” richiedendone il pagamento alla consegna e subito dopo aveva ricevuto in abitazione il finto spedizioniere che otteneva in saldo la somma di 2.950 euro oltre a monili in oro. Le indagini avviate solo dopo qualche ora dai fatti, quando la vittima si è effettivamente avveduta dell’inganno a seguito di confronto con i familiari, hanno consentito di individuare i due arrestati quali materiali esecutori dell’azione delittuosa.

Decisiva si è rivelata l’analisi del traffico telefonico dell’utenza della vittima da cui è stato possibile risalire all’utenza utilizzata per inscenare la truffa nonché le indagini scientifiche operate sul pacco sequestrato che hanno consentito di identificare senza ombra di dubbio i due truffatori. In particolare, Sorrentino è stato riconosciuto dalla vittima quale corriere che ha materialmente curato la consegna della spedizione incassando il pagamento.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Pescara continuerà a dedicare al fenomeno le sue migliori risorse anche dal punto di vista preventivo come ha fatto mediante una campagna di sensibilizzazione porta a porta recentemente attuata su tutto il territorio provinciale dai Comandanti di Stazione che hanno organizzato e tenuto incontri nelle parrocchie, centri sociali o qualsiasi altro aggregato sociale al fine di informare e mettere in guardia le potenziali vittime dai rischi connessi a questo odioso fenomeno criminale che fortemente incide anche sull’autostima delle vittime.