Senza ascensore da 5 anni, costretta a pagare l'ambulanza per uscire di casa: l'assurda storia di Carmela

Ha lanciato un appello al sindaco Masci e al presidente della Regione Marsilio, lasciando il suo numero di telefono sperando che qualcuno l'aiuti per uscire dall'incubo che vive ormai da 5 anni. Protagonista della vicenda denunciata dal consigliere regionale del M5s Pettinari è la signora Carmela, anziana con gravi problemi respiratori che vive in un alloggio popolare di via Valle San Mauro di proprietà dell'Ater.

La donna, nonostante le continue segnalazioni e richieste d'aiuto, vive in un palazzo in cui non è in funzione l'ascensore, ed è praticamente segregata in casa. Quando deve uscire di casa, per una visita medica o altri motivi personali, ogni volta paga 50 euro per poter rientrare in quanto costretta a chiamare un'ambulanza non riuscendo a fare 2 piani di scale a piedi.

Il consigliere pentastellato ha parlato di una situazione vergognosa, considerando che l'anziana non ha mai ricevuto alcuna risposta e la Regione ha appena stanziato mezzo milione di euro per finanziare un progetto legato a un fumetto, e non trova una decina di migliaia di euro per sistemare l'ascensore nel palazzo. Fra l'altro, aggiunge Pettinari, non si tratta di un caso isolato in quanto anche in altre palazzine popolari non vi è disponibilità dell'ascensore nonostante la presenza di anziani e disabili.