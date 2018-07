Anziana colpita da insolazione si dimentica del marito: vaga per chilometri in spiaggia e poi chiama l'Sos

Lascia sul posto il coniuge finendo per perdere l'orientamento. L'avventura di una ottantenne forestiera ha vissuto momenti di panico, con la donna spaventata e colpita da una leggera insolazione che le ha causato anche un principio di stordimento. Rintracciata dai Carabinieri allo stabilimento balneare "Stella d'Oro", l'anziana vagava smarrita e in stato confusionale.

Si tratta di una turista milanese in vacanza a Pescara. La sua interminabile passeggiata in riva al mare si è conclusa a Montesilvano, perdendo la cognizione dello spazio e del tempo. Il marito non si era nemmeno reso conto di essere rimasto da solo, assorto nella distrazione generale e conoscendo le abitudini della moglie, amante delle lunghe camminate.