Antenne a Pescara Colli: il sindaco incontra il comitato dei residenti

Nuovo incontro fra l'amministrazione comunale ed il comitato dei residenti contro le antenne in via Valle Furci, a Pescara Colli. Presenti il sindaco Marco Alessandrini, il vicesindaco Antonio Blasioli, l’assessore allo Sportello Unico Integrato Loredana Scotolati, il consigliere Piero Giampietro, hanno partecipato inoltre il presidente della Regione Luciano D’Alfonso, il direttore generale dell’Arta Francesco Chiavaroli e il dirigente comunale Aldo Cicconetti.

Due i fronti su cui l'amministrazione sta lavorando, come spiegato ai cittadini che da tempo protestano per la volontà da parte di Telecom di installare un ripetitore nella zona.

"Al momento la Telecom ha avviato i lavori di realizzazione di una stazione radio base in via Valle Furci, ritenendosi autorizzata a seguito del formarsi del silenzio-assenso su una richiesta di autorizzazione la cui procedura non ha però trovato una puntuale definizione, stando a quanto ci risulta. Da qui la comunicazione che il Comune ai sensi della legge 241 sul procedimento ha fatto alla Telecom lo scorso 9 febbraio per l’avvio dell’iter che annulla, in autotutela, il silenzio assenso che a detta della Spa si sarebbe formato. La ditta ha 10 giorni di tempo per presentare le eventuali osservazioni, decorso cui il dirigente del SUAP adotterà il provvedimento"