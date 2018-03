Anniversario nascita Gabriele D'Annunzio: Casapound lo celebra con uno striscione

Uno striscione per celebrare i 150 anni dalla nascita di Gabriele D'Annunzio. Casapound ha voluto ricordare così l'anniversario del Vate con lo striscione che riporta la scritta "Eja Eja alalà !", ovvero il grido di guerra coniato dal poeta pescarese durante la Prima Guerra Mondiale.

Mirko Iacomelli responsabile di Casapound Pescara spiega:

"Oggi più che mai in un'epoca dominata dal disfattismo in cui viene condannato ogni sforzo volto a cambiare lo status quo, la vita di D'Annunzio ci ricorda quanto la volontà di un uomo possa in realtà diventare guida spirituale di una nazione intera D'Annunzio ha ispirato gli Italiani per anni con la sua arte ed il suo esempio - conclude la nota - Durante la prima guerra mondiale ma anche nell'impresa di Fiume e nei primissimi passi dell'esperienza fascista con i suoi motti e con il suo carisma, abbiamo voluto ricordare con questa azione il grande esempio del nostro più illustre concittadino, sperando che si possa tornare a ripercorrere le sue orme."