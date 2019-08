Anniversario morte Anna Carlini, la lettera delle sorelle Jessica ed Isabella: "Per noi solo fatica e dolore"

Una lettera dedicata alla sorella Anna, morta nel tunnel della stazione di Pescara dopo essere stata violentata e picchiata. A scriverla le sorelle di Anna Carlini Isabella e Jessica, che l'hanno voluta ricordare nel secondo anniversario dalla morte, avvenuta il 30 agosto 2017.

A Villa Sabucchi, questa mattina c'è stata una cerimonia per l'inaugurazione di una panchina rossa dedicata proprio ad Anna. Ecco la lettera:

"Sono trascorsi due anni dalla tua perdita ma il tempo sembra essersi fermato a questo tragico giorno, 30 08 2017. Per noi oggi è soltanto fatica e dolore. Non vorresti svegliarti mai e credere che si tratti solo di un terribile incubo, purtroppo però ogni giorno che sorge l'alba con gli occhi pieni di lacrime devi mettere i piedi a terra e ricominciare... un ergastolo che siamo costrette a vivere dentro il nostro cuore, un dolore che allo stesso tempo ci fa diventare forti e che ci fa lottare.

Sei e sarai sempre una parte di noi e del nostro cuore perché vivi in noi. Prega per tutti gli angeli del cielo, per Jenny, per noi, per la nostra mamma coraggio Fabiola Bacci e sopratutto dacci sempre la forza di affrontare il nostro dolore. Anna ci manchi... vorremmo cancellare questo giorno che ti ha portato via da noi"