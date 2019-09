Violenza sessuale su Anna Carlini trovata morta alla stazione, estradato dalla Romania il presunto responsabile

La polizia di Stato ha eseguito oggi, giovedì 12 settembre, l'estradizione dalla Romania di un cittadino di 48 anni presunto responsabile della violenza sessuale su Anna Carlini, la 35enne che venne ritrovata morta nel tunnel della stazione oggi adibito a mercato etnico.

Il 48enne risulta indagato per la presunta violenza sessuale commessa ai danni della Carlini poi ritrovata senza vita il 30 agosto 2017.

All’epoca dei fatti la ragazza, allontanatasi da casa, era stata ritrovata priva di vita dagli Agenti della Sottosezione Polizia Ferroviaria di Pescara, seminuda e avvolta in una coperta.

Le successive indagini, poste in essere dagli uomini della Polfer, avevano permesso di ricostruire gli ultimi momenti della vittima e di appurare che la stessa era entrata in contatto con due uomini di nazionalità rumena. Uno di essi dopo aver abusato di lei aveva fatto perdere le proprie tracce riparando in Romania. Identificato dalla polizia ferroviaria, le sue generalità erano state trasmesse al Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia – Divisione Sirene per l’esecuzione del mandato di arresto europeo emesso, su richiesta degli investigatori, dall’A.G. di Pescara il 19 ottobre 2018.

Grazie all’attivazione dei canali di polizia romeni l’uomo è stato localizzato e, il successivo 2 novembre, arrestato dalle autorità locali nella città di Santana (Romania). Nel pomeriggio odierno, dopo aver scontato le pene pendenti per reati consumati in Romania, grazie alla sinergia tra lo Scip e la polizia romena, il presunto stupratore è stato estradato in Italia con un volo dell’Aeronautica Militare.

Ora si trova associato nel carcere di Rebibbia a disposizione dell’autorità giudiziaria che procede.

