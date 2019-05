Morto per meningite, la Asl: "Chi ha avuto contatti è a rischio, fate la profilassi"

La Asl di Pescara interviene con una nota in relazione al caso di Andrea Montebello, il 21enne di Città Sant'Angelo morto per una sepsi meningococcica fulminante:

"Sono potenzialmente a rischio di contagio coloro che hanno avuto contatti diretti nell'ultima settimana con il paziente", scrive la Asl, precisando che "le forme di contagio diretto sono prevenibili attraverso la profilassi" e raccomandando "nel dubbio di fare la profilassi farmacologica, rivolgendosi al proprio medico di famiglia o al servizio di Guardia medica".

L'azienda sanitaria ha già attivato un'unità di crisi per la profilassi e l'inchiesta epidemiologica.

"La drammatica scomparsa del giovane di Città Sant'Angelo avvenuta in data odierna presso la Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Pescara - si legge in una nota della Direzione generale della Asl - è dovuta a una sepsi meningococcica fulminante da 'Neisseria meningiditis'. Attualmente sono in corso le tipizzazioni del ceppo".