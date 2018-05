Se ne andavano a spasso senza alcuna autorizzazione, arrestati per evasione

Si è concluso con tre arresti un servizio di controllo del territorio condotto nel fine settimana dai Carabinieri di Pescara sul capoluogo e nel Comune di Spoltore.

Nello specifico, i Carabinieri del Nor hanno ammanettato, in flagranza del reato di evasione, Gianni Mincone, 48enne, e Nicola Di Giovanni, 63enne, sorpresi dai militari dell’Arma al di fuori della propria abitazione in orario diverso da quelli consentiti e senza alcuna autorizzazione.

I Carabinieri di Spoltore hanno invece tratto in arresto una 46enne in ottemperanza a un ordine di esecuzione pena alla detenzione domiciliare emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Lanciano.

Si tratta di Vincenzina Spinelli, che, resasi responsabile nell’ottobre 2010 del reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa, dovrà espiare la pena definitiva di 1 anno e 4 mesi di reclusione.