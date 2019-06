Mare Pescara, analisi Arta: in due tratti valori sopra la norma

Sono stati pubblicati questa mattina, venerdì 14 giugno, sul sito dell'Arta Abruzzo i risultati delle analisi relativi ai prelievi eseguiti il lunedì scorso nei vari punti del mare di Pescara.

Due i tratti di costa nei quali i valori relativi a escherichia coli ed enterococchi superano i limiti stabiliti per legge.

Nello specifico, nel nuovo punto di prelievo in corrispondenza di via Leopardi a fronte a un valore massimo consentito di 200 per gli enterococchi sono stati rilevati 210 Ufc/100ml mentre gli escherichia coli sono pari a 959 Mpn/100ml con un valore massimo consentito di 500.

Altro punto di prelievo con valori oltre i limiti previsti dalla legge è quello dello specchio di mare antistante via Galilei dove per gli escherichia coli è stato riscontrato un valore pari a 691 Mpn/100ml. Tutti nella norma i valori negli altri 7 punti di prelievo della costa pescarese.

Dopo questi risultati sarà inevitabile per il nuovo sindaco di Pescara, Carlo Masci, emettere un'ordinanza per il divieto di balneazione nei tratti in questione.