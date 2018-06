Ammaraggio nel mare di Pescara: maxi esercitazione della Guardia Costiera

Un aereo con 16 passeggeri costretto ad un ammaraggio nelle acque del mare di Pescara, con naufraghi ed un grave inquinamento ambientale. Importante esercitazione in mare da parte del personale della Guardia Costiera di Pescara, assieme a Carabinieri e Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Servizio 118, unitamente ai volontari della Croce Rossa di Giulianova.

Un quadro complesso che ha voluto testare il funzionamento della macchina dei soccorsi in caso di gravi scenari d'emergenza. Alla prima emergenza è stato aggiunto un altro scenario per rendere ancora più articolata l'esercitazione, ovvero un conseguente inquinamento che ha richiesto l’intervento di un mezzo della ditta Castalia, appositamente equipaggiato e destinato al

contenimento delle sostanze nocive attraverso l’impiego di panne galleggianti.

In particolare sono stati posizionati in mare simulacri e figuranti volontari per rappresentare i naufraghi e per rendere realistiche le ricerche da parte dei mezzi impegnati.

Sono stati fatti intervenire anche il 1° Nucleo sommozzatori della Guardia Costiera, di stanza a San Benedetto del Tronto, per la ricerca dei dispersi ed il Nucleo Sommozzatori dei Carabinieri per la ricerca ed il recupero della scatola nera del velivolo.

Nel porto di Pescara invece il 118 ha predisposto un Posto Mobile Avanzato, pronto ad accogliere i naufraghi recuperati ed a prestare loro le prime cure del caso.