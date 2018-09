Ambulanza per trasporto infermi senza revisione, segnalato presidente di un'associazione

I carabinieri del Nas (nucleo antisofisticazione) di Pescara ha eseguito una serie di controlli nel settore sanitario con particolare attenzione ai servizi ambulanze di cui si occupano varie associazioni.

Nello specifico, nel capoluogo adriatico è stata ispezionata un'associazione che si occupa del trasporto infermi (118), ma dalle verifiche sono emerse carenze igienico-sanitarie e strutturali nei servizi igienici della struttura della sede nonché l’utilizzo di un mezzo di trasporto non sottoposto a periodica revisione.

Per questa ragione il presidente dell’associazione è stato segnalato alla locale autorità sanitaria e sanzionato per l’irregolare tenuta del veicolo che i militari hanno sottoposto a fermo amministrativo.

I carabinieri del Nas fanno come i controlli siano in corso in tutta la Regione e che le attività si stanno conducendo anche in altri servizi ambulanze e trasporto infermi della provincia di Chieti e un'altra dell'Aquilano. A garanzia sia degli operatori sanitari che dei pazienti, vengono verificate le dotazioni di bordo delle ambulanze, i farmaci, i presidi sanitari e i dispositivi di sicurezza (come gli estintori) oltre allo stato dei veicoli.