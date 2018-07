Ambulanti abusivi: a Montesilvano super blitz interforze

Li hanno aspettati al varco, sin dalle prime ore del mattino, impedendoli di fare scalo alla stazione di Montesilvano. Bloccata sul nascere l'attività di commercio abusivo dei corrieri provenienti da fuori città che in treno raggiungono la spiaggia dei grandi alberghi per vendere le proprie mercanzie contraffatte. All' operazione hanno partecipato gli operatori della polizia municipale, sei uomini della polizia di Stato, due carabinieri, tre finanzieri e due ufficiali della guardia costiera.

L'assessore Cozzi: "Stavolta abbiamo agito alla radice del problema". Quello dei flussi di pendolari è un fenomeno che veniva da tempo monitorato e con questo blitz si spera ad un drastico ridimensionamento. Successivamente la mattinata è proseguita con due sequestri amministrativi di circa 600 articoli, prevalentemente borse, occhiali e bigiotteria varia. Una persona è stata accompagnata in Questura per l'identificazione.