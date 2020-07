Viola l’obbligo di isolamento fiduciario per Covid, ora rischia una multa fino a 3.000 euro. Protagonista della vicenda è un ambulante del Bangladesh che vive a Pescara e che è stato scoperto da una pattuglia della polizia locale di Chieti durante i controlli effettuati al mercato di via Amiterno, nel capoluogo teatino.

L’uomo era rientrato in Italia da pochi giorni con un volo atterrato a Fiumicino, e stava svolgendo il suo lavoro senza essersi sottoposto alla quarantena prevista dalle norme vigenti. I vigili urbani si sono accorti che qualcosa non andava dopo un controllo incrociato con i dati forniti dall’ufficio immigrazione della Questura: poiché il Bangladesh è una nazione fuori dallo spazio Schengen, in base alla legge 40 del 5 giugno 2020 l’ambulante avrebbe dovuto informare la Asl di competenza e restare a casa 14 giorni.

Ma non aveva fatto niente di tutto ciò. E così, dopo essere stato allontanato dal mercato, è stato portato nella sua abitazione, dove adesso dovrà osservare il necessario periodo di isolamento. La polizia locale di Chieti ha avvisato il medico di famiglia, le Asl di Pescara e di Chieti e i sindaci per le attività di competenza.