Ambiente: a Pescara e Montesilvano aria "malata", è allarme smog

Aria "malata" a Pescara e Montesilvano nel 2018. Corrado Di Sante, di Rifondazione Comunista, lancia l'allarme smog per i primi 3 mesi dell'anno, in base ai dati forniti dall'Arta che pubblica costantemente sul sito ufficiale i rilevamenti delle varie centraline dislocate nel capoluogo e a Montesilvano.

A Pescara la centralina del Teatro D’Annunzio ha registrato il raddoppio del numero dei giorni di superamento della soglia limite per le PM10 che passano da 5 a 12 giorni, mentre i giorni di superamento delle PM2.5 passano da 1 a 6 giorni. In Via Firenze ci sono stati 7 giorni di superamento per le PM10 e 1 giorno di superamento per le PM2.5. In via Sacco si passa da 12 a 15 giorni di superamento nei primi 3 mesi del 2018 rispetto all’anno precedente.