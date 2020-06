Alterava i dati del suo cronotachigrafo, multato un autotrasportatore [FOTO]

Alterava i dati del suo cronotachigrafo, multato un autotrasportatore. Si tratta di un 64enne partenopeo. L'uomo aveva installato sul proprio camion un sofisticato meccanismo elettronico che gli permetteva di non rispettare le ore di pausa, esponendo di conseguenza a grandi rischi sia se stesso sia gli altri utenti della strada.

La polizia stradale di Pescara lo ha sorpreso oggi pomeriggio, nel tratto dell'autostrada A14 ricadente sulla nostra provincia, sanzionandolo per 1736 euro. All'autista, che è anche proprietario del mezzo, verrà inoltre sospesa la patente per un periodo da 15 giorni a 3 mesi (competenza del prefetto di Pescara).

Dagli accertamenti è emerso che il tir risultava in pausa nonostante fosse invece in marcia, poiché proveniva da Lecce ed era diretto in Veneto con un carico di vino sfuso. È quindi scattata la contravvenzione per violazione dell'articolo 179 comma 2 del codice della strada (mancato utilizzo del cronotachigrafo). Il dispositivo elettronico é stato sequestrato.