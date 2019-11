Perdono rampone sulla Majella durante una salita, paura per 2 alpinisti di Tocco da Casauria

Paura nella tarda mattinata di oggi, sabato 30 novembre, per 2 alpinisti di Tocco da Casauria in montagna, sulla Majella.

I due si sono trovati in difficoltà durante la salita verso Monte Amaro lungo la Rava del Ferro.

Lanciato l'allarme si è alzato in volo l'equipaggio di elisoccorso del 118 di Pescara che ha tratto in salvo i 2 alpinisti.

Uno dei due, a causa della perdita di un rampone si è trovato nell'impossibilità di proseguire in sicurezza per cui i due hanno chiesto l'aiuto del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo. Raggiunti dall'elicottero, il tecnico di elisoccorso ha provveduto all'imbarco dei due per condurli a valle.